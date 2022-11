Pinto da Costa ainda acredita no bicampeonato

Pinto da Costa © José Carmo / Global Imagens

Pinto da Costa assinou mais uma página editorial na revista Dragões, e este mês de novembro lembrou que os primeiros objetivos da equipa de Sérgio Conceição foram alcançados. O líder dos dragões recordou a passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões e a conquista da final da Supertaça.

O presidente do FC Porto também escreveu um balanço do campeonato, e apesar dos oito pontos que a equipa azul e branca tem pata o líder Benfica, Pinto da Costa mostra confiança de que ainda é possível ir em busca do bicampeonato, ou seja, voltar a festejar o título da Primeira Liga.

Pinto da Costa destaca um grupo de jogadores "prontos para todos os desafios" e preparados para "enfrentar todas as adversidades" e mostra-se seguro da qualidade de "uma equipa de campeões que já demonstrou que tem valor para superar os desafios mais difíceis", escreveu o líder azul e branco.



Neste editorial da revista Dragões o presidente do FC Porto, lembrou que "não ganhámos todos os jogos que disputámos até agora, não estamos completamente satisfeitos", mas relembra a "importância do desempenho europeu" com "a aspiração de vencer todas as provas nacionais".