Pinto da Costa ao ataque no futebol português. Vieira e Varandas são os alvos

Por Miguel Jorge Fernandes 21 Outubro, 2020 • 10:05

O presidente do FC Porto diz que Luís Filipe Vieira "faltou à verdade" sobre a verdadeira razão entre o corte de relações entre os dois, e que Frederico Varandas foi o único beneficiado do ataque à Academia de Alcochete.

Jorge Nuno Pinto da Costa, em entrevista ao Porto Canal, acusa Luís Filipe Vieira de ter "faltado à verdade e só não digo que mentiu porque pode estar com lapsos de memória, porque está a atravessar um período complicado."

O presidente do FC Porto garante que nessa reunião entre presidentes de vários clubes "foi verdade que se falou num candidato para a Liga, que estava caótica, fruto da gestão de Mário Figueiredo, apoiado pelo Benfica. Todos verificámos que era preciso mudar. Aparece o nome do Luís Duque, que, entretanto, fala com Vieira por telefone e depois o Vieira passa-me o telefone. A partir daí não há traição, porque o Luís Duque foi eleito presidente da Liga", esclarece Pinto da Costa.

O líder dos dragões acrescenta que "no final desse mandato é que aparece a candidatura do Pedro Proença. A tal reunião existiu, não foi secreta, nada havia a esconder. Foi escolhido o eleito e o Luís Duque cumpriu o mandato. Só depois apareceu o Pedro Proença. Não podia nunca ter cortado relações por um facto que não aconteceu", revelando desta forma outra versão dos acontecimentos.

Pinto da Costa critica o presidente do Sporting: "foi o único que beneficiou com o ataque de Alcochete"

O presidente do FC Porto, nesta entrevista ao Porto Canal, também atacou Frederico Varandas. Pinto da Costa explica que a invasão a Alcochete foi um dia negro do futebol português em que "o único beneficiado desse triste acontecimento foi o senhor atual presidente do Sporting, que depois se transformou num candidato à pressão"

Pinto da Costa, diz ainda que "o presidente do Sporting no dia em que se dedicar à medicina presta um grande serviço ao clube".

"FC Porto vai estar à altura do jogo com Manchester City"

A estreia do FC porto na Liga dos Campeões também não foi esquecida. Pinto da Costa adianta que o plantel de Sérgio Conceição ainda está na "fase de adaptação com saída e entrada de novos jogadores, mas que vai estar à altura com todas essas limitações de corresponder ao nível que o FC Porto habituou toda a gente".