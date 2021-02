Pinto da Costa apela à calma dos adeptos do FC Porto. "Ninguém nos verga!"

© Lusa

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, deixou hoje duras críticas à equipa de arbitragem da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal de futebol com Sporting de Braga (1-1), em que os 'dragões' terminaram com nove.



"Em relação às mensagens que recebi, algumas durante o jogo, para que a equipa abandonasse o terreno do jogo perante o que se estava a passar, quero pedir a todos os associados do FC Porto que mantenham a serenidade porque ninguém nos verga! Não é desta forma, como tem vindo a acontecer em relação às arbitragens com o FC Porto, que nos vão vergar", afirmou numa declaração sem direito a perguntas na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga.



Pinto da Costa disse querer "apenas falar em factos, não em intenções" e lembrou que o VAR de hoje, Hugo Miguel, foi o mesmo do FC Porto - Benfica que, "quando foi mostrado um cartão amarelo a Taremi interveio para pedir um vermelho".

"Mas todas as agressões que existiram nesse jogo, que já mostrámos e vamos voltar a mostrar, não chamou a atenção para nenhuma. Hoje voltou a chamar a atenção para um lance perfeitamente casual [lance entre Luís Díaz e David Carmo que ditou a lesão do central do Braga], mas não chamou para jogadas bem mais perigosas", disse.



O líder portista disse ainda que foi o mesmo VAR que, na final da Taça da Liga entre Sporting e Sporting de Braga não interveio "quando um jogador do Sporting atingiu um jogador do Braga nas partes baixas" e mostrou um cartão amarelo.



"São demasiados falhanços para estarmos sempre a levar com este VAR. Analisem bem a dualidade de critérios de hoje, na expulsão de Uribe, para ele vir para fora do terreno, não podia vir sozinho, mas aí não interveio", disse.



Num tom de voz elevado, Pinto da Costa frisou querer a "paz no futebol".

"Mas não nos provoquem mais, nem brinquem com os nossos jogadores, treinadores e todos os adeptos do FC Porto. Apelo à serenidade, mas volto a dizer basta! Bem sei que não temos secretário de Estado do Desporto e não posso apelar sequer ao Governo, que morreu, desertou, não vale a pena fazer um apelo ao que não existe", referiu.



O dirigente portista lamentou ainda a lesão sofrida por David Carmo, desejando em nome do FC Porto "as melhoras rápidas".



Sporting de Braga e FC Porto empataram 1-1 e a segunda mão está marcada para 03 de março.