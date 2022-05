Pinto da Costa diz que dobradinha será "sempre recordada"

Pinto da Costa, presidente do FC Porto © Leonel de Castro/Global Imagens

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, afirmou no domingo que a 'dobradinha' conseguida pelo clube é um "feito importante" e que será "sempre recordado", referindo que espera manter o maior número possível de jogadores.

"Naturalmente que a dobradinha é sempre recordada anos após ter acontecido, portanto, já de si mostra que é um feito importante. Mais uma vez conseguimos. A primeira vez que vi o FC Porto conseguir a dobradinha foi em 1956, fico muito feliz por termos, mais uma vez, alcançado", disse Jorge Nuno Pinto da Costa, em declarações à SIC.

O campeão FC Porto conquistou hoje a Taça de Portugal de futebol, 18.ª do seu historial, depois de vencer na final o Tondela, por 3-1, e conseguiu a nona 'dobradinha', juntando os dois títulos mais importantes a nível interno.

No Estádio Nacional, o avançado iraniano Taremi 'bisou', com golos aos 22 minutos, de penálti, e aos 74, falhando ainda nova grande penalidade aos 66, com Vítor Ferreira a apontar o outro tento do FC Porto, aos 52, enquanto Neto Borges anotou o golo do estreante Tondela, aos 73.

Com este troféu, os 'dragões' passam a somar mais uma Taça de Portugal do que o Sporting, mas estão ainda longe do recordista Benfica, com 26, num dia em que Sérgio Conceição se tornou no primeiro treinador do FC Porto a conseguir a 'dobradinha' por duas vezes, depois de em 2019/20 ter cometido idêntica proeza.

Em relação à possível saída de jogadores, o presidente dos 'dragões' salientou que o objetivo é manter o "maior número possível".

"Não gosto de vender o passe dos jogadores. Espero manter o maior número possível e se tiver de sair alguém, a equipa terá de ser retocada. Espero é manter o mesmo nível e vamos partir para a próxima época com a mesma ambição de sempre, de ganhar", referiu.