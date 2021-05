Pinto da Costa emocionado na homenagem a Reinaldo Teles

© José Carmo/Global Imagens

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, lembrou de forma emotiva o amigo Reinaldo Teles, antigo dirigente dos 'dragões, que faleceu no final de 2020, em quem tinha uma "confiança cega e ilimitada".

Após uma homenagem feita na gala do jornal Gaiense ao antigo vice-presidente, Pinto da Costa falou, com voz embargada, da importância de Reinaldo Teles e na amizade de ambos.

"Este é um momento difícil de exprimir em palavras o que vai na nossa alma. O Reinaldo foi para um sítio melhor e está sempre connosco. Uma vez disse que só confiava no meu cão e no Reinaldo Teles. Tinha uma confiança cega e ilimitada nele", começou por dizer.

O presidente portista recordou a altura em que conheceu Reinaldo Teles.

"Conheci-o como atleta de pugilismo, quando fui diretor de boxe e bem-dita a hora que disse que sim a esse desafio. Era um homem afável, e mesmo tendo sido atleta de boxe, com uma força invulgar, era um pacificador, um homem bom. Os filhos têm de estar orgulhosos pelo que pai fez. Ele está a cuidar por todos nós", concluiu.

Também o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, apesar de não ter estado presente na gala, quis deixar uma mensagem de homenagem a Reinaldo Teles, tendo enviado um vídeo.

"Era essencial que enviasse um pequeno vídeo, para dizer da minha tristeza de não poder estar presente, mas com uma mensagem muito clara, simples, direta e cheia de emoção em relação a uma pessoa que foi uma das mais importantes na minha vida, na minha formação como homem, enquanto jogador e depois como treinador", começou por dizer.

Sérgio Conceição destacou ainda o caráter do antigo dirigente.

"O senhor Reinaldo era unânime naquilo que era o pensamento positivo que as pessoas tinham dele. Tenho carinho muito grande por ele, está muito vivo nas minhas memórias, no meu coração e na minha família. Há momentos que são inesquecíveis e partilhámos muitos, não só em competição como fora. Senhor Reinaldo partiu fisicamente para outro patamar, se assim era possível, porque ele andou sempre num patamar de excelência, e hoje com certeza que estará muito feliz onde quer que esteja, e acredito que está num sítio bem mais bonito do que nós", concluiu.