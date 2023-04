Pinto da Costa garante que equipa dos dragões "está motivada e só pensa na vitória"

© Igor Martins / Global Imagens

O presidente do FC Porto diz que a equipa está com uma grande vontade de vencer o Benfica. Em declarações aos jornalistas à saída do hotel onde os dragões estão hospedados em Lisboa, Pinto da Costa desvaloriza a diferença de dez pontos que existe entre as duas equipas.

"Isso é aqueles lugares-comuns que se dizem: "só no fim é que se fazem as contas", blá, blá, blá... Vamo-nos colocar no jogo de hoje, depois o resto é que se vê no futuro".

"A equipa sente uma vontade enorme de vencer, alias, traduzido por aquilo que o treinador Sérgio Conceição disse na conferência de imprensa, está motivada e só pensa, como ele, disse na vitória".

Questionado sobre o futuro de Sérgio Conceição nos azuis e brancos, Pinto da Costa reforça que o técnico vai continuar a comandar equipa.

"Já me fizeram 1317 vezes essa pergunta, portanto eu vou responder da mesma forma de sempre: Sérgio Conceição tem contrato por mais uma época, não tem nenhuma razão para deixar de o ter e aquilo que eu espero é que, para além da próxima, tenha muitas mais."

Sobre a sua eventual recandidatura à presidência do FC Porto no próximo ano, Pinto da Costa admite que ainda não teve tempo de pensar no assunto.

"Tenho tanto que fazer até lá - para as eleições ainda falta mais de um ano - que isso não faz parte das minhas preocupações atuais."

O líder Benfica e o campeão FC Porto defrontam-se esta sexta-feira a partir das 18h00 no Estádio da Luz, com relato na emissão especial de desporto da TSF e acompanhamento ao minuto em tsf.pt.