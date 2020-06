Pinto da Costa mantém confiança em Pedro Proença

Pinto da Costa foi reeleito presidente do FC Porto © Ivan Del Val/Global Imagens

Pinto da Costa elogia o trabalho desenvolvido por Pedro Proença à frente da Liga de Clubes. Na primeira entrevista após ter sido reeleito presidente do FC Porto, o líder azul e branco garantiu que não houve nenhuma contestação ao presidente da Liga, durante a reunião que teve lugar esta segunda-feira, no Porto.

"Saiu tudo de acordo, não houve nenhuma contestação a Pedro Proença, porque o trabalho que apresentou foi elucidativo do que tem sido a atividade e do que quer fazer. Depois, se se vai recandidatar ou não depois do projeto, só ele saberá. Pela minha parte, gostaria muito que fizesse", assumiu, na primeira entrevista após a reeleição, no Porto Canal.

"[Pedro Proença] transformou uma Liga que estava praticamente falida numa Liga que fez coisas fantásticas e que até teve a possibilidade de chegar a esta altura e ajudar os clubes de II Liga com cerca de um milhão de euros que conseguiu ter de reserva", elogiou Pinto da Costa.

Nesta entrevista ao Porto Canal, o líder dos Dragões, na presidência do clube desde 1982, deixou ainda críticas à NOS, por ter rasgado o acordo que tem com a Liga, a 14 meses do seu término.

"Num assunto levado com seriedade intelectual e não com a seriedade de um golpe de carteirista, não faz sentido qualquer pessoa minimamente inteligente como é a administração da NOS, a 14 meses de antecedência, numa altura em que o campeonato vai retomar e em que a NOS dá o nome a essa Liga, estar a anunciar que ia sair. Isso não faz sentido", criticou.

Quanto ao futuro da equipa do FC Porto, que partilha com o Benfica a liderança do campeonato, Pinto da Costa mantém o voto de confiança no atual treinador. "O Sérgio Conceição é treinador do FC Porto para o ano, porque tem contrato. Daqui a dois, quero que seja. Se ele quiser renovar, renovo amanhã", disse.

Pinto da Costa elogiou ainda a formação do clube, reforçando que a aposta dos próximos anos passará pela nova academia, que será construída em Matosinhos