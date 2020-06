Pinto da Costa reeleito presidente do FC Porto

Pinto da Costa está na presidência do FC Porto desde 1982 © Ivan Del Val/Global Imagens

Pinto da Costa foi reeleito presidente do FC Porto, avança o Porto Canal. A Lista A, encabeçada pelo presidente bateu as listas de José Fernando Rio e Nuno Lobo, nas segundas eleições mais participadas de sempre na história do clube.

Em dois dias, 8480 sócios foram às urnas, instaladas no Dragão Arena, exercer o direito de voto.

Pinto da Costa prepara-se assim para assumir o seu 15.ª mandato consecutivo à frente dos destinos do FC Porto. O presidente azul e branco chegou à presidência do clube em 1982.