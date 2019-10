Pior cenário confirma-se: Rafa desfalca Benfica

© Miguel Pereira/Global Imagens

O avançado Rafa sofreu uma desinserção do tendão médio adutor no encontro da terceira jornada da Liga dos Campeões de futebol, diante do Lyon, informaram os 'encarnados'. O jogador deverá desfalcar o Benfica durante alguns meses.

Na curta nota no 'site' oficial, as 'águias' apenas especificam a lesão, mas não determinam o tempo que o internacional português irá ficar afastado dos relvados, sendo que, é a mesma lesão contraída pelo colega de equipa Chiquinho, que está em recuperação desde o final de agosto.

Rafa voltou à competição na quarta-feira, depois de ter estado afastado face a uma tendinopatia no adutor, mas saiu lesionado à passagem do minuto 20, após ter apontado o primeiro golo da vitória (2-1) do Benfica, aos quatro.