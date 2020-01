"Pizzi e Bruno Fernandes são amigos, mas se tiverem de chamar nomes um ao outro..."

Bruno Lage, treinador do SL Benfica © Carlos Costa/Global Imagens

O treinador do Benfica vê a amizade entre os capitães do Benfica e do Sporting como um exemplo de fair-play. Mas quando o árbitro apitar, amigos amigos... negócios à parte".

"[Pizzi e Bruno Fernandes] são grandes amigos, têm uma boa relação mas dentro de campo se tiverem de meter o pé metem, se tiverem de chamar nomes um ao outro chamam. E quando acaba o jogo cumprimentam-se e cada um vai para sua casa trocar piropos no Instagram", começa por referir com ironia Bruno Lage.

O treinador do Benfica diz ainda não estar preocupado se Bruno Fernandes vai a jogo: "Não tenho preferência sobre isso. É um assunto do Sporting e não nosso. Agora, acredito que com ele o Sporting tem uma qualidade maior. É inegável e o próprio treinador reconhece".

Bruno Lage deixa muitos elogios ao Sporting, classificando o rival como "muito competente". Mas o Benfica quer "jogar bem e somar os três pontos."

O jogo entre Sporting e Benfica está agendado para esta sexta-feira, às 21h15, tem relato na TSF e acompanhamento ao minuto em www.tsf.pt