Pizzi perto de reforçar o SC Braga. Esperado em Portugal nos próximos dias

Pizzi © Miguel Pereira/Global Imagens (arquivo)

Por Miguel Jorge Fernandes 29 Janeiro, 2023 • 17:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Pizzi está muito perto de reforçar o SC Braga. O antigo atleta do Benfica é esperado nos próximos dias em Portugal para fazer parte do plantel liderado por Artur Jorge.

A TSF sabe que o acordo está muito bem encaminhado, mas ainda não está anda assinado entre as partes.

Pizzi deve chegar nos próximos dias para fechar os últimos detalhes do acordo e assinar pelo clube minhoto.

O futebolista natural de Bragança fez formação no clube da terra, antes de se mudar para o clube que agora vai representar, antes de entrar no futebol profissional. Pelo SC Braga foi emprestado a Ribeirão, Sporting da Covilhã e Paços de Ferreira. Foi mesmo na capital do móvel onde se destacou, chamando a atenção do Atlético de Madrid.

O percurso em Espanha foi curto, passando por empréstimos a Deportivo e Espanyol, e depois rumou ao Benfica, onde esteve entre 2014 e 2021. Há um ano, o médio foi emprestado ao Istambul Basaksehir e saiu em definitivo no início desta temporada para o Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos.

Pizzi conta ainda com 17 internacionalizações pela seleção nacional, pela qual apontou dois golos. Participou na última edição da Taça das Confederações, em 2013. Portugal terminou em terceiro lugar.