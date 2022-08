PJ faz buscas em casas de ciclistas da Volta a Portugal. Há corredores afastados pelas equipas

© Pedro Correia/Global Imagens (arquivo)

A Polícia Judiciária realizou esta terça-feira buscas "em locais ligados a equipas de ciclismo" no âmbito da operação 'Prova Limpa', confirmou à Lusa fonte ligada à investigação, esclarecendo que o objetivo "principal foi a recolha de prova, nomeadamente documentação".

A TSF também confirmou a existência das buscas, incluindo a casas de vários ciclistas inscritos na 83.ª Volta a Portugal.

A mesma fonte detalhou que a PJ "realizou buscas em vários pontos do país, em simultâneo, em locais ligados a equipas de ciclismo, no âmbito da operação 'Prova Limpa'", tendo estas "como objetivo principal a recolha de prova, nomeadamente de documentação e não a detenção de qualquer suspeito".

O ciclista Francisco Campos já foi afastado pela Efapel, confirmou a TSF. A equipa vai emitir um comunicado sobre o assunto.

O diretor desportivo da Efapel, José Azevedo, confirmou à Lusa que o ciclista Francisco Campos deixou de fazer parte da equipa.

"Da parte da manhã, o Francisco Campos telefonou-me a dizer que teve uma visita da Polícia Judiciária, que fizeram uma rusga à sua casa, e que foi constituído arguido. Explicou-me o que é que o levou a ser constituído arguido -- eu não vou divulgar isso, porque acho que é algo privado e diz-lhe respeito a ele", começou por dizer o diretor desportivo da Efapel à Lusa.

Depois de ouvir as explicações do ciclista, que estava entre os sete selecionados para alinhar na 83.ª Volta a Portugal, que arranca na quinta-feira, José Azevedo optou pela rescisão automática do contrato do jovem de 24 anos, que representou a W52-FC Porto entre 2019 e 2021.

"Nesta equipa, há um código interno que eu, desde o início do projeto, expliquei aos corredores, e do qual não nos movemos, não cedemos, nem admitimos. Por incumprimento dessas regras internas da equipa, eu, depois de ouvir as explicações do Francisco, ele estava para fazer a Volta a Portugal e foi imediatamente substituído, imediatamente a sua atividade dentro da equipa Efapel foi suspensa, e deixará de fazer parte deste projeto", revelou.

Azevedo reiterou não admitir qualquer "incumprimento com o código interno da equipa" e anunciou que Francisco Guerreiro substituirá Campos no alinhamento da 83.ª Volta a Portugal.

O diretor da Rádio Popular-Paredes-Boavista confirmou o afastamento de Daniel Freitas da 83.ª Volta a Portugal, depois de a casa do ciclista 'axadrezado' ter sido alvo de buscas hoje de manhã, equacionando ainda a rescisão do contrato.

"Confirmo as buscas na casa do Daniel Freitas. Independentemente de não sabermos se foi constituído arguido ou não - não sabemos de nada -, porque só foi ao fim da manhã, decidimos, para já, substituí-lo na Volta a Portugal", revelou à Lusa José Santos.

Segundo o diretor desportivo da Rádio Popular-Paredes-Boavista, "caso se confirme qualquer facto que se possa considerar ilícito", Daniel Freitas "é expulso da equipa". "É rescindido o contrato", reforçou.

José Santos esclareceu que as buscas realizadas hoje pela Polícia Judiciária no âmbito da operação 'Prova Limpa' incidiram apenas sobre o corredor de 31 anos, que no ano passado chegou a vestir a amarela da Volta a Portugal, e não sobre a equipa.

Freitas, que representou a W52-FC Porto entre 2016 e 2018, vai ser substituído no alinhamento da Rádio Popular-Paredes-Boavista para a 83.ª Volta a Portugal, que arranca na quinta-feira em Lisboa, pelo espanhol Guillermo García.

As buscas acontecem a dois dias do arranque da 83.ª Volta a Portugal em bicicleta, que estará na estrada entre quinta-feira e 15 de agosto.

A TSF tentou contactar a Federação Portuguesa de Ciclismo e a organização da Volta a Portugal, sem sucesso até ao momento.

No final de abril, dez corredores da W52-FC Porto foram constituídos arguidos e o diretor desportivo da equipa, Nuno Ribeiro, foi mesmo detido, assim como o seu adjunto, José Rodrigues, no decurso da operação 'Prova Limpa', a cargo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto.

"A operação policial, envolvendo um total de cerca de 120 elementos provenientes da Diretoria do Norte e ainda das Diretorias do Centro e do Sul, da Unidade Nacional de Combate à Corrupção e dos Departamentos de Investigação Criminal de Braga, Vila Real e Guarda, contou ainda com a colaboração da ADoP", detalhou a PJ, em 24 de abril, indicando que durante a mesma "foram apreendidas diversas substâncias e instrumentos clínicos, usados no treino dos atletas e com impacto no seu rendimento desportivo".

A União Ciclista Internacional (UCI) retirou, na semana passada, a licença desportiva à W52-FC Porto, depois de oito dos seus ciclistas, além de dois elementos do 'staff' terem sido suspensos preventivamente pela Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP).

Notícia atualizada às 18h20