Plantel do Sporting de férias durante 11 dias

© Filipe Amorim / Global Imagens

Por TSF 07 Abril, 2020 • 19:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O plantel da equipa profissional de futebol do Sporting está, neste momento, de férias até ao dia 14 de abril.

Os jogadores assinaram um acordo que lhes foi proposto pela SAD leonina e que e que prevê o "gozo antecipado parcial de férias", em vigor entre os dias 4 e 14 de abril.

O acordo foi assinado no final da última semana e entrou em vigor no sábado, estando o regresso ao trabalho marcado para o dia 15 de abril.

Com esta antecipação do período de férias para uma altura em que os jogadores estão em casa a cumprir o isolamento social, o Sporting faz uso de alguns dos dias de descanso previstos e para os quais pode não haver tempo no final da temporada.