Plantel do Vitória de Setúbal em isolamento após dois casos de Covid-19

O Vitória de Setúbal, do Campeonato de Portugal de futebol, anunciou, esta sexta-feira, que foram detetados dois casos positivos de Covid-19 no seu plantel e que o jogo previsto para domingo vai ser adiado, devido ao isolamento do grupo.

"A direção do Vitória Futebol Clube informa que foram detetados dois casos de Covid-19 no seio do plantel, pelo que foi imediatamente acionado o plano de contingência e notificadas as autoridades de saúde, tendo as mesmas decretado o isolamento profilático do plantel", refere o clube em comunicado divulgado nas redes sociais.

Os 'sadinos' explicam que o procedimento segue as normas da Direção-Geral da Saúde, uma vez que se trata de uma competição não profissional.

Assim, o jogo frente ao Juventude FC, a contar para a segunda jornada da série H do Campeonato de Portugal, que estava agendado para domingo no estádio do Bonfim, em Setúbal, foi adiado para o dia 21 de outubro.

Já a partida da primeira jornada, uma deslocação ao terreno do Moura, tinha sido adiada para 15 de novembro, sendo assim novamente adiada a estreia do Vitória de Setúbal na competição.

O Vitória de Setúbal, que terminou a edição de 2019/20 da I Liga no 16.º lugar, acima da zona de despromoção, foi impedido de se inscrever nas competições profissionais, depois de a Comissão de Auditoria da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) ter reprovado os processos de licenciamento.