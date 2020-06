Hipótese para o Benfica, Pochettino é "líder com muita personalidade"

Mauricio Pochettino é hipótese para o Benfica © AFP

Por António Botelho 30 Junho, 2020 • 13:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Hugo Leal aprova a escolha de Mauricio Pochettino para treinador do Benfica. O ex-jogador dos encarnados e antigo colega de Pochettino no PSG, revela à TSF, algumas qualidades do técnico argentino.

"Quem chega à final da Liga dos Campeões tem que ter algum mérito. O Pochettino tem, sem dúvida, muitas qualidades que o fazem um treinador diferente", considera Hugo Leal, em entrevista à TSF.

A personalidade de Pochettino 00:00 00:00

Hugo Leal jogou duas épocas com Maurício Pochettino no Paris Saint-Germain, no início dos anos 2000. O ex-jogador do Benfica conta que, já na altura, como jogador, Pochettino era um líder em campo: "Sempre foi alguém que liderava a equipa. Era ele quem ia organizando o processo defensivo e ofensivo em campo. Sempre foi um apaixonado pelo posicionamento e pelos processos táticos. Por isso, não é de estranhar que tenha singrado como treinador".

Hugo Leal e a liderança de Pochettino 00:00 00:00

Hugo Leal conta que, quando chegou ao Paris Saint-Germain, Maurício Pochettino estava no clube há seis meses, mas já era o capitão de equipa. "O treinador reconheceu logo características que o levaram a ser capitão e isso diz muito. Quem chega a um clube e rapidamente consegue o reconhecimento de líder é porque o é. O Pochettino tem muita personalidade. Jogava numa posição em que via todo o campo e isso, provavelmente, deu-lhe mais conhecimento do jogo", afirma o antigo colega do treinador nos parisienses, reconhecendo ainda que Pochettino "tem feito uma carreira sempre na perspetiva ascendente."