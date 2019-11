"Pode haver até neve." Seleção joga com condições pouco animadoras no Luxemburgo

Seleção A de Portugal partiu esta tarde do Aeroporto Faro para o jogo de qualificação para o Euro 2020, no Luxemburgo © André Vidigal/Global Imagens

A seleção nacional vai jogar com condições pouco animadoras frente ao Luxemburgo. É o que pensa João Coimbra, antigo jogador de Fernando Santos que atualmente joga na cidade onde vivem milhares de portugueses.

"Antes de mais o frio, que já começou a ser a sério e pode haver até neve. Outra dificuldade que Portugal vai encontrar é, sem dúvida nenhuma, o estado do terreno. Nem sei bem porque Portugal vai jogar num estádio que era somente utilizado em determinados momentos, é um género de Estádio Nacional", explicou João Coimbra.

João Coimbra destaca, no entanto, o calor humano que Portugal vai sentir.

"Sem dúvida nenhuma acredito que o estádio vai estar cheio e com uma maioria de portugueses. A paixão pelo futebol é muito maior da parte dos portugueses do que da parte dos luxemburgueses e os emigrantes vão apoiar em força, isso é praticamente certo", disse o antigo jogador de Fernando Santos em declarações à TSF.

O ex-jogador de Fernando Santos considerou que Portugal pode encontrar dificuldades também pelo valor do Luxemburgo que, voltou a lembrar, já não é uma seleção forte.

"Ainda ontem tivemos o exemplo do 3-2 que fizeram com a Sérvia. Estamos a falar de jogadores que, na maior parte, não jogam aqui no país e grande parte jogam já em ligas muito fortes como a alemã, a francesa e a ucraniana", acrescentou João Coimbra.

O jogo entre as seleções de Portugal e do Luxemburgo está marcado para domingo, com início às 15h00 (14h00 em Lisboa), no estádio Josy Barthel. Com um encontro por disputar no Grupo B, a Ucrânia, já apurada, lidera o Grupo B com 19 pontos, mais cinco do que Portugal, segundo classificado, e seis do que a Sérvia, terceira.

Na última jornada, a Sérvia recebe a Ucrânia, mas um triunfo da equipa das quinas no Luxemburgo assegura o apuramento direto para a fase final, independentemente do resultado obtido pelos sérvios.