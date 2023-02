Pode ser necessário apenas um dia mau do Arsenal. Tiago Fernandes e o empate em Londres

Bruno Fernandes e Alexandre Lacazette defrontam-se no Arsenal-Sporting de 2018 © Jorge Amaral/Global Imagens (arquivo)

Perante 60 mil adeptos no Emirates, o Sporting de 2018 encontrou uma fórmula para travar o Arsenal de Unai Emery. Tiago Fernandes era o treinador dos leões na última ocasião em que as duas formações se defrontaram e recorda uma equipa inglesa com grandes jogadores, mas que não tinha, ainda, a capacidade coletiva que alcançou nesta temporada, 2022/2023, sob o comando de Mikel Arteta.

"Principalmente em casa, o Arsenal é uma equipa muito forte, com uma circulação de bola muito rápida, boa dinâmica. Jogadores sempre altos no terreno, jogando no meio campo ofensivo com muita gente. A ideia de Arteta é uma ideia de posse, uma equipa que gosta de ter a bola, um pouco como acontece também com este Sporting de Rúben Amorim", explica o técnico.

O Arsenal está no primeiro lugar da liga inglesa [mais dois pontos do que o Manchester City, mas com mais um encontro disputado], sinal de qualidade evidente, num grupo onde se têm destacado nomes como Bokayo Saka ou Martin Odegaard.

"Há que ser humilde, reconhecer o valor do adversário que é altíssimo. Se o Sporting quer discutir a eliminatória, tem de fechar os espaços, fechar-se um pouco mais, jogar em transição, porque o Arsenal, se, ao pressionar alto, rouba a bola ao Sporting na primeira fase de construção, tem uma eficácia muito grande e pode causar problemas ao Sporting", considera Tiago Fernandes.

Melhor coletivo do que em 2018 e a estratégia usada

Em 2018, no duelo que terminou com um nulo, (0-0, quarta jornada da fase de grupos da Liga Europa), o Arsenal tinha uma equipa com grande qualidade individual. "Na frente tinha Ramsey, Aubameyang, Welbeck, Mekhitarian, uma equipa com grande poder ofensivo. No meio campo tinha Guendouzi no meio campo, com grande qualidade. Nós tínhamos de respeitar e reconhecer a qualidade do adversário", explica Tiago Fernandes sobre as notas que tirou para esse duelo.

"A estratégia foi montada para anular a ideia de jogo de Unai Emery. Mas quando jogas contra equipas desta qualidade, não podes abdicar da tua ideia de jogo. Tens de querer jogar, colocar o adversário a correr atrás da bola, circular até colocar a outra equipa em espaços onde se o adversário é mais frágil", aponta o técnico.

Num jogo como este, há que saber levar o adversário. "Quando não tens a bola tens de ter muita atenção aos espaços que deixas, à velocidade e dinâmica destes jogadores que são muito imprevisíveis. Na altura o Arsenal tinha até, talvez, uma qualidade individual superior à deste Arsenal de Mikel Arteta. Mas esta é uma equipa mais forte coletivamente".

"É um candidato a vencer a Liga Europa e pode também vencer a Liga inglesa. Está tudo em aberto para o Arsenal fazer uma época de sonho. Há que valorizar a direção do clube que, na temporada passada, acreditou sempre no treinador, mesmo que os resultados no ano passado tenham sido muito abaixo das expectativas. Foi importante Mikel Arteta continuar porque agora tem a equipa na sua mão, com uma ideia de jogo respeitada pelos jogadores, e de grande qualidade", aponta Tiago Fernandes.

No balneário, Rúben Amorim pode aproveitar para dar confiança aos jogadores. "O Sporting sabe que, a partir daqui, tudo pode acontecer. Tem de acreditar que o Arsenal pode ter um dia menos bom e, aí, tirar partido das fragilidades que o Arsenal tem. Isto porque eles também já perderam jogos, em casa, fora. O Sporting, vencendo este adversário, também se torna um dos candidatos a vencer a Liga Europa. Enquanto estiver em prova tem de acreditar que o sonho se alimenta com vitórias". Mesmo que para isso seja preciso sofrer.