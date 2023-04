"Podemos ir mais longe." Rui Costa pede à equipa que esqueça FC Porto frente ao Inter de Milão

O presidente do Benfica, Rui Costa © Filipe Amorim/Global Imagens

Por Tiago Santos com Cátia Carmo 11 Abril, 2023 • 15:39

O presidente do Benfica, Rui Costa, pede aos jogadores que mostrem esta terça-feira perante o Inter de Milão que já esqueceram a derrota frente ao FC Porto para o campeonato. O antigo internacional português almoçou com o presidente do clube italiano, Steven Zhang, e no final pediu, em declarações à Benfica TV, apoio nas bancadas durante o jogo da Liga dos Campões desta noite.

"Sabendo que teremos pela frente um adversário histórico e uma equipa histórica, de grandes dimensões, creio que o que temos feito até aqui também nos faz sonhar que podemos ir mais longe e é para isso que vamos trabalhar. Vimos de um resultado que nos pesou, em termos de campeonato, mas hoje estamos numa outra competição, com o mesmo espírito com que jogámos até aqui, e com toda a certeza de que o nosso estádio irá, mais uma vez, transportar-nos para os nossos desejos, que são passar esta eliminatória e chegar às meias finais da Liga dos Campeões. É esse o apelo que faço também. Esta equipa, por aquilo que tem feito durante este ano, merece essa confiança do nosso público, adeptos e sócios e não tenho a menor dúvida de que aquilo que vem das bancadas vai ser um aspeto importante, transmitindo confiança à equipa. É isso que vai acontecer numa eliminatória que será dura, muito dura, mas onde nós ambicionamos chegar mais longe este ano", explicou Rui Costa.

O líder dos encarnados espera que a equipa dê mais um passo em frente, rumo às meias finais da prova.

"É uma eliminatória muito dura, mas ambicionamos chegar mais à frente do que aquilo que chegámos durante toda a história da Liga dos Campeões. Dois anos consecutivos nos quartos de final não pode ser um acaso. A ambição é continuar na prova, temos essa esperança e expectativa. O nosso público também transmite essa esperança, tem essa ambição e é essa simbiose que vai ajudar a que consigamos ultrapassar um adversário extremamente difícil", acrescentou o presidente do Benfica.

O Benfica e o Inter de Milão jogam a partir das 20h num encontro a contar para os quartos de final da Liga dos Campeões. Terá arbitragem do inglês Michael Oliver.

Única equipa portuguesa em prova, o Benfica procura garantir uma nova presença nas meias-finais da principal prova europeia de clubes e a primeira de sempre na era Champions.

O atual líder do campeonato português, dentro do grupo dos habituais titulares, não vai poder contar com o lateral dinamarquês Bah, que se lesionou precisamente frente ao FC Porto, e com o central argentino Otamendi, castigado.

O Benfica nunca ultrapassou os quartos de final desde que, em 1992/93, a Liga dos Campeões substituiu a Taça dos Campeões, tendo agora pela frente a sexta oportunidade, depois de em 1994/95, 2005/06, 2011/12, 2015/16 e 2021/22 ter sido eliminado.

O Inter Milão, campeão italiano em 2020/21 e vice em 2021/22, é o atual quinto classificado da Serie A, numa temporada em que tem desiludido a nível interno.