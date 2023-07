Pogacar agradece apoio dos ciclistas da Volta a França

"No geral, posso estar satisfeito, porque estou a regressar de uma lesão. Não treinei assim tanto", sublinha © Guillaume Horcajeulo/EPA (arquivo)

Tadej Pogacar (UAE Emirates) agradeceu esta quinta-feira todo o apoio recebido por parte dos ciclistas da Volta a França, um dia depois de colapsar no Col de la Loze, um fracasso para o qual ainda não tem uma explicação.

"O início foi muito duro. Um pouco... não emocional, mas muitos corredores vieram ter comigo [na partida para a 18.ª etapa] e falaram comigo. Obrigada a todos os ciclistas que me animaram, acabei por recuperar um pouco de ontem [quarta-feira]", destacou o segundo classificado da geral.

Vencedor da Volta a França em 2020 e 2021 e vice no ano passado, o esloveno de 24 anos afundou-se na quarta-feira no Col de la Loze, perdendo quase seis minutos para Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), o campeão em título que lidera a geral com 07.35 minutos de vantagem.

"Exatamente em relação a ontem, não sei [o que aconteceu]. Não há uma verdadeira explicação. No geral, posso estar satisfeito, porque estou a regressar de uma lesão. Não treinei assim tanto", recordou.

Pogi esteve quase dois meses parado devido a uma queda no final de abril, na Liège-Bastogne-Liège, na qual fraturou o pulso esquerdo, tendo competido apenas nos Campeonatos Nacionais do seu país, onde conquistou os títulos de fundo e contrarrelógio, menos de uma semana antes do arranque do Tour, em 1 de julho, em Bilbau (Espanha).

"Estava bastante otimista, as primeiras duas semanas correram super bem. Talvez a forma não fosse a ideal para o Tour. Todas as pequenas coisas contam, incluindo na preparação", notou.

Ainda assim, o líder da UAE Emirates garantiu estar contente por ainda estar na Volta a França e ocupar a vice-liderança da geral.

"Quando olhas para o panorama global, é bastante bom. Temos segundo e terceiro [na geral]. Tivemos a camisola amarela uns dias, duas vitórias de etapa e vamos tentar outra. Vamos lutar por estar no pódio com os dois e podemos estar orgulhosos", disse, referindo-se ao colega britânico Adam Yates, que é terceiro, a 10.45 de Vingegaard.

Pogacar chegou esta quinta-feira integrado no pelotão, na 18.ª etapa, ganha pelo dinamarquês Kasper Asgreen (Soudal Quick-Step).