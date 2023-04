Polémica no andebol com árbitros a decretarem greve

© Filipe Amorim / Global Imagens

Por Miguel Jorge Fernandes 19 Abril, 2023 • 09:43

Perante esta decisão dos árbitros de andebol, os clubes da Associação de Andebol do Porto já pediram "bom senso" para esta jornada, pois consideram que existe um "potencial desvirtuar da verdade desportiva".

Os árbitros vão partir para a greve depois da Associação de Árbitros e Oficiais de Mesa ter solicitado aos 32 quadros de arbitragem de Elite, uma dispensa de funções para os dias 22, 23 e 25 de abril de 2023. Esse pedido também foi enviado por carta, segundo o jornal O Jogo, para a direção da Federação de Andebol de Portugal.

Esta decisão implica que não estão nomeados árbitros para a 21.ª jornada do Campeonato, e que este sábado conta com o Póvoa-Sporting e encerra no domingo com o Benfica-FC Porto.

O Sporting lidera o campeonato com 58 pontos, segue-se o FC Porto com 57 e em terceiro está o SL Benfica com 56 pontos.