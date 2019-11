Polícia ucraniana procura adeptos que dirigiram insultos racistas a Taison

© REUTERS/Ralph Orlowski

As autoridades ucranianas procuram identificar e encontrar cerca de 20 adeptos do Dínamo de Kiev, como parte da investigação aos insultos racistas dirigidos ao futebolista Taison, do Shakhtar Donetsk, disse hoje a polícia da cidade de Kharkiv.

O médio brasileiro, orientado pelo português Luís Castro no Shakhtar, deixou o campo em lágrimas depois de reagir às palavras que lhe eram dirigidas das bancadas. O jogador efetuou um gesto obsceno em direção aos adeptos, pegou na bola e pontapeou-a para a bancada, tendo sido expulso pelo árbitro.

No final do encontro com o Dínamo de Kiev, em que Shakhtar venceu por 1-0, Luís Castro solidarizou-se com o futebolista brasileiro, considerando que "qualquer manifestação de racismo é inaceitável" e acrescentando que é preciso "lutar contra esse fenómeno, a cada minuto".

O jogador foi autorizado pelo clube a ausentar-se, de forma a passar a pausa para as seleções no seu país. Em entrevista à Globo, o atleta mostrou vontade em abandonar a Ucrânia. Taison está no país do leste europeu há nove anos, quando ingressou no Metalist. Em 2013 assinou pela atual equipa de Luís Castro.