Polónia de Paulo Sousa empata a um golo com a Espanha em Sevilha

A Polónia, comandada pelo treinador português Paulo Sousa, empatou este sábado a um golo com a Espanha, em Sevilha, em encontro da segunda jornada do Grupo E do Euro2020, mantendo-se ambas sem vitórias.

A formação espanhola, que havia empatado a zero com a Suécia, adiantou-se no marcador aos 25 minutos, por Álvaro Morata, mas os polacos, derrotados na estreia pela Eslováquia (1-2), empataram aos 54, pelo 'inevitável' Robert Lewandowski.

O Grupo E é liderado pela Suécia, com quatro pontos, contra três da Eslováquia, dois da Espanha, que desperdiçou uma grande penalidade aos 58 minutos, por Gerard Moreno, e um da Polónia.