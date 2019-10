Polónia pela quarta vez consecutiva na fase final do Euro 2020

© EPA

A Polónia qualificou-se hoje pela quarta vez consecutiva para a fase final do Europeu de futebol, depois de derrotar em casa a Macedónia do Norte, por 2-0, em jogo do Grupo G.

Em Varsóvia, a Polónia, que precisava de vencer para assegurar já o apuramento, marcou por Przemyslaw Frankowski (74 minutos) e Arkadiusz Milik (80).

Com este triunfo, os polacos lideram o Grupo G, com 19 pontos, mais três do que a Áustria e mais oito do que a Macedónia do Norte e do que a Eslovénia. Com menos um jogo, Israel tem oito pontos e a Letónia ainda não pontuou.

A Polónia estreou-se em Europeus em 2008 e nunca mais voltou a falhar uma fase final, tendo como melhor prestação a presença nos quartos de final em 2016, quando foi eliminada por Portugal.