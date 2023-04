Pontapé de saída no Brasileirão: "Parece que o treinador português inventou o futebol"

Renato Paiva, treinador do Bahia e Pedro Caixinha, treinador do Bragantino © Octavio Passos/Ricardo Júnior/Global Imagens

Por Bruno Sousa Ribeiro 15 Abril, 2023 • 09:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Sete treinadores portugueses à procura do sucesso no Brasil. Arranca este sábado o campeonato brasileiro de futebol.

Pedro Caixinha lidera o projeto do Bragantino e, na jornada inaugural, vai enfrentar o Bahia de Renato Paiva. A TSF falou com os dois treinadores.

Ouça aqui a conversa da TSF com os dois treinadores. 00:00 00:00

Uma grande experiência, uma experiência única, - confessa Renato Paiva -, à TSF, mas desengana quem pensa que é fácil ser treinador estrangeiro no Brasil.

O treinador português ouve muita coisa do adepto brasileiro: "Diz que o [o treinador português] não faz falta, que não é preciso, que estamos a ocupar o lugar dos treinadores brasileiros, parece que o treinador português inventou o futebol. Alguns comentários a roçam a xenofobia..."

Bem vistos ou não, os portugueses são unânimes, "o Brasil é uma experiência do outro mundo".

Pedro Caixinha destaca na TSF um campeonato muito competitivo: "É o regresso de equipas grandes. O Bahia é uma equipa grande, por exemplo, regressa o Grémio, o Vasco da Gama, o Cruzeiro, tudo equipas gigantescas, para nós é muito importante, para o nosso próprio crescimento."

Tudo apontava que o Brasileirão iria arrancar com um número recorde de oito treinadores lusos, mas Vítor Pereira, que em 2022 comandou o Corinthians, acabou por não resistir aos maus resultados no Flamengo, em apenas três meses de trabalho no histórico clube do Rio de Janeiro.

Abel Ferreira lidera a 'armada' de sete treinadores portugueses. Além de Abel, que vai tentar o bicampeonato com o "Verdão", Luís Castro continua no comando do Botafogo, agora com o objetivo de chegar aos lugares de acesso à Taça Libertadores, enquanto António Oliveira trocou o Cuiabá pelo Coritiba.

Depois de uma experiência de sucesso no Equador com o Independiente del Valle, com uma paragem pelo León do México pelo meio, Renato Paiva terá o novo desafio no futebol sul-americano no Bahia, com Pedro Caixinha (Bragantino), Ivo Vieira (Cuiabá) e Pepa (Cruzeiro) a terem igualmente a responsabilidade de representar o futebol português.

Na primeira jornada, destaque logo para dois duelos portugueses, primeiro entre Abel e Ivo Vieira, no Palmeiras-Cuiabá, e depois entre Caixinha e Renato Paiva, no Bragantino-Bahia.

Luís Castro, com o Botafogo, recebe o São Paulo, António Oliveira, com o Coritiba, joga no Rio com o Flamengo e Pepa, no Cruzeiro, fecha a ronda no campo do Corinthians.