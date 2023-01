Porro deixa Sporting rumo ao Tottenham. Bellerín reforça os leões

Porro ainda jogou pelo Sporting na final da Taça da Liga © Pedro Correia/Global Imagens

Pedro Porro vai mesmo deixar o Sporting para reforçar o Tottenham, da Premier League, sabe a TSF. O espanhol já não treinou pelos leões esta segunda-feira e viaja nas próximas horas para Londres.

Já Héctor Bellerín chegará a Alvalade, vindo do Barcelona, para ocupar a vaga deixada por Porro.

É um regresso do lateral leonino a Inglaterra, onde já esteve contratualmente ligado ao Manchester City. Em Alvalade deixa uma marca de 98 jogos, 12 golos e 20 assistências.

Para o seu lugar chega outro espanhol e este com uma vasta experiência nas principais ligas europeias. Héctor Bellerín formou-se no Barcelona, mas cedo deixou os catalães para integrar as fileiras do Arsenal. Em 2013/2014 passou por um empréstimo ao Watford, antes de se fixar nas escolhas de Arsène Wenger na equipa principal dos gunners.

Depois de várias épocas como titular absoluto, o lateral perdeu gás e foi emprestado ao Bétis de Sevilha. Em 2022/2023 deixou Inglaterra de forma definitiva para regressar à Catalunha. Agora, dá um novo rumo à carreira para experimentar a Liga portuguesa.