Porro emprestado pelo Sporting ao Tottenham até final da época com obrigação de compra

O internacional espanhol Pedro Porro vai jogar no Tottenham por empréstimo do Sporting, num negócio que inclui uma cláusula de compra obrigatória para os londrinos no final da temporada, anunciou o clube da Liga inglesa de futebol.

"Estamos extremamente felizes por anunciar a contratação de Pedro Porro, proveniente do Sporting. O lateral direito vai juntar-se ao clube por empréstimo até final da época, com a obrigação de a transferência se tornar definitiva no verão. Porro vai utilizar o número '23'", informou o Tottenham, em comunicado emitido no site oficial.

O empréstimo custa cinco milhões de euros aos ingleses, que vão desembolsar mais 40 milhões em junho. O Tottenham também cede 15% do passe de Marcus Edwards ao Sporting, anunciou o clube de Alvalade no comunicado enviado à CMVM.

Porro chegou ao Sporting na época 2020/21, por empréstimo do Manchester City, depois de na época anterior, em 2019/20, ter sido cedido pelos 'citizens' ao Valladolid.

Com formação feita entre o Don Benito e Rayo Vallecano, o lateral direito representou o Girona em 2018/19, época em que fez 34 encontros pela equipa da liga espanhola, sendo contratado, no final dessa época, pelo Manchester City.

O lateral foi depois emprestado por duas épocas ao Sporting, com os 'leões' a comunicaram em 16 de maio de 2022 que tinham acionado a opção de compra do internacional espanhol - prevista em 8,5 milhões de euros -, que assinou até 2025 com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.

Pedro Porro, de 23 anos, tem sido um dos elementos determinantes na equipa de Rúben Amorim, com golos e assistências, tendo conquistado um campeonato e duas Taças da Liga. Neste período, o Sporting conquistou também a Supertaça, em 2021, mas o lateral não alinhou devido a lesão.

O novo desafio na carreira do defesa é o Tottenham, atual quinto classificado da Liga inglesa, com o jogador a representar o segundo clube inglês da carreira, apesar de nunca ter alinhado pela equipa do Manchester City.

Notícia atualizada às 00h05