Portas do estádio da Luz abrem mais cedo para o clássico entre Benfica e FC Porto

As portas do Estádio da Luz vão abrir este sábado mais cedo para o Clássico que pode decidir o campeonato. Em caso de empate ou vitória, o FC Porto pode sagrar-se campeão no relvado do rival.

Ora, a partir das 16h00, os adeptos podem começar a entrar no estádio. As autoridades apelam a que quem vai assistir ao clássico que use os transportes públicos para chegar à zona do Estádio da Luz.

De acordo com Francisco Alves, intendente da PSP, a zona das traseiras do centro comercial Colombo estará condicionada para a chegada dos adeptos.