Portimão abre Mundial de MotoGP em 2023

© José Sena Goulão/EPA

O Grande Prémio de Portugal será a prova de abertura do Campeonato do Mundo de Velocidade em motociclismo de 2023, com as categorias de Moto GP, Moto2 e Moto3, anunciou esta terça-feira a Federação Internacional de Motociclismo.

A prova decorrerá entre 24 e 26 de março do próximo ano e marcará o início do Mundial, que, pela primeira vez desde 2006, começa na Europa.

Será o quarto ano consecutivo que o Autódromo Internacional do Algarve (AIA) acolhe a maior competição mundial de motociclismo, desde que o Moto GP regressou a Portugal em 2020, depois de ter estado ausente desde 2012.