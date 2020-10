Portimão vestida para a Fórmula 1

© André Vidigal / Global Imagens

Portimão está a vestir-se com bandeirolas axadrezadas nos estabelecimentos comerciais, com carros desportivos colocados na zona da baixa e terá ecrãs gigantes para que as pessoas possam acompanhar os treinos bem como no domingo a corrida principal de Fórmula 1.

"Uma elevadíssima percentagem dos nosso munícipes não tem capacidade económica para ir à Fórmula 1", admite a presidente da câmara. Por isso, Isilda Gomes considera que era necessário permitir que todos participassem de alguma forma na iniciativa. "Têm que sentir que esta festa é de todos e que vale a pena apostar neste evento porque a mas valia que traz em termos promocionais não é quantificável".

A autarca considera que o Grande Prémio de Fórmula 1 que é visto em todo o mundo, a juntar à corrida de Moto GP anunciada para novembro também no Autódromo Internacional do Algarve é um balão de oxigénio para a hotelaria e restauração da zona e uma forma de promoção da região e da cidade. Isilda Gomes sublinha que os hotéis de Lagos a Albufeira estão "quase cheios" e não estão mais porque "até ontem havia indefinição em relação ao número de bilhetes que se podia vender". Ao Autódromo foi permitido vender 27.500 bilhetes.

A autarca revela que na cidade já andam adeptos de Fórmula 1." Mesmo com o dia de chuva de ontem encontrei no centro da cidade uma família com cachecóis da Fórmula 1".

A animar a baixa da cidade vai estar a banda Motorsports na sexta-feira à noite, no sábado a fadista Mariza e no domingo um Dj. A autarca garante que serão iniciativas feitas em segurança." As regras serão todas cumpridas. Não queremos que as pessoas se sintam vulneráveis numa fase como esta"

Para que tudo corra sem sobressaltos a autarquia espera que todos os que vão assistir aos concertos cumpram igualmente as regras sanitárias.