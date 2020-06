Por Gonçalo Teles 10 Junho, 2020 • 18:16 Partilhar este artigo Facebook

O Portimonense recebe, esta quarta-feira, o Benfica naquela que é a segunda jornada pós-reatamento.

Depois de ter falhado o assalto ao primeiro lugar na semana passada, a equipa de Bruno Lage tenta vencer em Portimão, sendo que parte para o jogo em igualdade pontual - 60 pontos - com o FC Porto, que recebe o Marítimo a partir das 21h15.

Começa a ser um clássico deste "novo futebol": ainda o jogo não tinha começado e já havia adeptos no telhado de alguns dos prédios em redor do Municipal de Portimão. Em tempos de pandemia e com as bancadas fora do alcance, há que procurar soluções.

Os primeiros minutos de jogo trouxeram três sinais claros: pressão alta do Benfica, uma posição "baixa" de Taarabt - o marroquino estava encarregue de ir buscar jogo lá atrás, recebendo a bola diretamente dos centrais - e um posicionamento novo: Pizzi à esquerda e Cervi à direita.

Com um quarto de hora jogado, o Benfica ia chegando à baliza de Gonda mas, na hora da verdade, a bola parecia fugir do objetivo e, quando não fugia, era Gonda quem surgia para estragar os planos encarnados. Mas a vontade lá fez efeito.

Aos 17 minutos, Rafa arranca em velocidade pela direita depois de um passe de Rúben Dias e deixa a bola para a entrada da grande área. Na passada, Pizzi atirou de pé esquerdo e em força, uma bomba que contou mesmo para fazer o 0-1.

A festa durou, ainda assim, pouco tempo. No reatamento do jogo, Jardel queixou-se com dores, olhou para o banco e disse que não dava mais. Entrou Ferro e Lage esgotou uma das - agora - cinco substituições.

Valeu um erro de outro central... que jogava de amarelo. Numa bola bombeada por Rúben Dias - uma vez mais - para o meio-campo algarvio e desviada por Pizzi, Lucas Possignolo falha por completo o corte e André Almeida, nas suas costas e completamente isolado, ainda conseguiu chegar a tempo de desviar para o fundo da baliza de Gonda. O 0-2 chegava perto da meia hora.

Com dois golos marcados e o jogo aparentemente controlado, tornava-se evidente uma nova nuance no Benfica: Weigl era o homem mais recuado nos ataques encarnados e, à sua direita, surgia Rúben Dias como primeiro construtor. O jovem central português - que já tinha participado na construção dos dois golos - assumia-se como uma espécie de distribuidor recuado, procurando linhas de passe verticais.

Onze do Portimonense: Gonda; Jadson, Lucas Possignolo e William; Dener, Hackman, Pedro Sá, Henrique e Lucas Fernandes; Tabata e Aylton

Onze do Benfica: Vlachodimos, André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Grimaldo, Weigl, Taarabt, Pizzi, Cervi, Rafa e Vinícius

Suplentes do Portimonense: Samuel; Jadson, Rodrigo, Rômulo, Fali Candé, Bruno Costa, Marlos Moreno, Beto e Aylton Boa Morte.

Suplentes do Benfica: Svilar, Nuno Tavares, Ferro, Florentino, Gabriel, Chiquinho, Jota, Dyego Sousa e Seferovic

O jogo é arbitrado por Carlos Xistra, assistido por Jorge Cruz e Marco Vieira. No VAR está Bruno Esteves.