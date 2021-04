Águias tentam recuperar terceiro lugar. Portimonense 0-0 Benfica (1.ª parte)

© Miguel Pereira/Global Imagens (arquivo)

O Benfica, quarto classificado do campeonato depois da vitória do SC Braga na última noite, visita esta quinta-feira o Portimonense em jogo a contar para a jornada 28 da Primeira Liga.

As águias têm 57 pontos, menos um do que o SC Braga, mas mais 25 do que os algarvios que ocupam o décimo lugar.

Sem Weigl no meio-campo, Jorge Jesus entregou a Gabriel a função mais recuada do miolo benfiquista. E bem tinha de manter-se atento. Em Portimão, via pela frente dois avançados com golo: Fabrício e Beto, com este último a contar já dez no campeonato.

O jogo chegava aos 25' com muito poucas oportunidades de golo de parte a parte, mas Jorge Jesus podia ter uma certeza: se Beto era a principal ameaça dos algarvios, Lucas Veríssimo tinha "pedalada" mais do que suficiente para anular o luso-guineense.

Onze do Portimonense: Samuel, Fahd Moufi, Maurício, Lucas Possignolo, Willyan, Fali Candé, Dener, Salmani, Aylton Boa Morte, Fabrício e Beto

Suplentes: Ricardo, Ewerton, Anderson, Henrique, Luquinha, Bruno Moreira, Lucas Tagliapietra, Poha, Lee.

Onze do Benfica: Helton Leite; Vertonghen, Lucas Veríssimo, Otamendi; Grimaldo, Taarabt, Gabriel, Pizzi, Diogo Gonçalves; Rafa, Seferovic.

Suplentes: Vlachodimos, Gilberto, Everton, Darwin, Waldschmidt, Cervi, Chiquinho, Pedrinho, Gonçalo Ramos.

O jogo é arbitrado por Artur Soares Dias, auxiliado por Rui Licínio e Paulo Soares. No VAR está Hugo Miguel.