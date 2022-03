Welinton faz o primeiro. Portimonense 1-0 Benfica (1.ª parte)

© Filipe Amorim/Global Imagens

O Benfica visita este sábado o Portimonense num jogo do qual pode sair a apenas um ponto de distância do Sporting. Os anfitriões ocupam o nono lugar, com 29 pontos e, em caso de vitória, chegam ao sexto lugar. As águias ocupam o terceiro lugar, com 54 pontos, e podem pressionar os leões, que têm 58 e jogam esta noite com o Arouca.

O primeiro grande susto da tarde em Portimão chegou de fora das quatro linhas quando, aos 13', Fábio Veríssimo interrompeu o jogo para pedir a entrada das equipas médicas de ambos os clubes para assistir um dos apanha-bolas no local. Depois de quase cinco minutos de pausa, acabaria por ser transportado de maca.

Onze do Portimonense: Samuel, Lucas Possignolo, Willyan, Moufi, Relvas, Lucas Fernandes, Nakajima, Dacosta, Angulo, Carlinhos e Welinton Júnior

Onze do Benfica: Vlachodimos, Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Weigl, Taarabt, Everton, Rafa, Gonçalo Ramos e Yaremchuk

Suplentes do Portimonense: Kosuke, Henrique Jocu, Ewerton, Fabrício, Anderson, Luquinha, Pedro Sá, Sana e Sapara

Suplentes do Benfica: Helton, Darwin, Meïte, Diogo Gonçalves, João Mário, Lázaro, Gil Dias, Paulo Bernardo e Morato

O jogo é arbitrado por Fábio Veríssimo, assistido por André Campos e Gonçalo Freire. No VAR está Tiago Martins.

VEJA AQUI OS PRINCIPAIS LANCES DO JOGO