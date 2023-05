Por Gonçalo Teles 13 Maio, 2023 • 16:49 Partilhar este artigo Facebook

O Benfica goleou este sábado o Portimonense por 5-1 no Algarve e colocou-se às portas do 38.º título de campeão nacional de futebol. Com sete pontos de vantagem - à condição - sobre o FC Porto, os encarnados podem até ser campeões já neste domingo, em caso de derrota dos dragões.

Grimaldo, Relvas na própria baliza, Gonçalo Ramos e Musa, por duas vezes, fizeram os golos do Benfica. Pedrão fez o único golo algarvio.

É caso para dizer que o Benfica entrou com tudo: se, ainda antes do primeiro minuto de jogo, João Neves aproveitou uma bola deixada sozinha à entrada da grande área para rematar ao poste, pouco depois já havia golo, embora a dois tempos.

Grimaldo apareceu sobre a esquerda para responder a um cruzamento de Aursnes, rematou e Kosuke, por reflexo, defendeu como conseguiu. A jogada prosseguiu, mas depressa Artur Soares Dias apontou para o meio-campo: a bola tinha ultrapassado a linha de baliza, era golo.

E ninguém desarmava. Se aos dez minutos João Mário marcou o que seria o segundo golo, com o VAR a anular a jogada por fora de jogo, aos 15' Gonçalo Ramos rematou de ainda longe da grande área para o que seria um candidato a golo da época, não tivesse a bola batido na trave.

O sinal era o de um autêntico rolo compressor pelo relvado de Portimão. E voltou a fazer mossa aos 28', quando Aursnes cruzou tenso para o primeiro poste e, pressionado por Rafa, Relvas acabou por desviar para a própria baliza.

Mas nem tudo iam ser favas contadas. Os algarvios lá ensaiaram uma resposta e, aos 37', foram felizes. Um livre lateral deu em cruzamento de Seck para o coração da grande área do Benfica, Pedrão e António Silva lutaram por espaço e o brasileiro acabou por ficar com a bola, rematando-a para o 2-1.

Motivado pelo golo, o Portimonense lá foi tentando, agora de forma mais organizada, chegar ao empate. Só que os erros pagam-se caro, em especial frente a um candidato ao título, e os algarvios sentiram-no. Perda de bola no meio-campo, Rafa conduziu até à entrada da grande área e entregou a Gonçalo Ramos. O avançado mudou de direção com um toque de calcanhar, enquandrou-se e rematou rasteiro sem grande hipótese para Kosuke.

Com Chiquinho amarelado na primeira parte, Roger Schmidt aproveitou o intervalo para o fazer sair, lançando Florentino Luís, que começou no banco pelo segundo jogo consecutivo. E foi do relvado que viu Rafa fazer o que seria o quarto golo do Benfica depois de uma defesa muito incompleta de Kosuke, mas o avançado português foi apanhado em fora de jogo.

Já o japonês do Portimonense depressa se redimiu do erro que, não tendo valido golo, tinha sido susto mais do que suficiente para os da casa: primeiro, quando negou o golo a David Neres já quase na pequena área, depois quando voou para evitar um daqueles golos que Grimaldo tanto gosta de ir ensaiando, de longe da baliza.

Paulo Sérgio decidiu mexer na equipa pela primeira vez aos 67', quando retirou Pedrão, Moufi e Carlinhos do jogo para lançar Sérgio Conceição, Lucas Ventura e Paulo Estrela. Depois, esperou dez minutos e esgotou as substituições a que tinha direito: Rochez e Ricardo Matos para os lugares de Maurício e Yago Cariello.

As contas acabariam por fechar-se para lá dos 85': primeiro, Rafa fugiu a toda a equipa do Portimonense - arrancou ainda antes do meio-campo - levou a bola até à grande área algarvia e entregou ao recém-entrado Musa, que ajeitou, apontou e rematou para o 4-1.

Depois, aos 88', Kosuke ajudou. Grimaldo cruzou, o japonês saiu à bola e não só não a agarrou, como a colocou praticamente nos pés de Musa. O croata só teve de encostar.

Onze do Portimonense: Kosuke, Moufi, Relvas, Park, Pedrão, Seck, Tornich, Maurício, Carlinhos, Yony González e Yago Cariello

Onze do Benfica: Vlachodimos, Aursnes, António Silva, Morato, Grimaldo, João Neves, Chiquinho, Neres, João Mário, Rafa e Gonçalo Ramos

Os benfiquistas podem até ser campeões ainda este fim de semana, mas para isso têm de vencer no Algarve e esperar que o FC Porto perca, este domingo, na receção ao Casa Pia.

Suplentes do Portimonense: Matheus Nogueira, Ouattara, Ricardo Matos, Diaby, Lucas Ventura, Rochez, Paulo Estrela, Sérgio Conceição e Rui Gomes

Suplentes do Benfica: Samuel Soares, Gilberto, Lucas Veríssimo, Bah, Guedes, Tengstedt, Mihailo Ristic, Musa e Florentino

O árbitro deste jogo é Artur Soares Dias, auxiliado por Paulo Soares e Pedro Ribeiro. No VAR está Cláudio Pereira.