Jackson faz o primeiro para os Algarvios. Portimonense 1-0 Sporting (1ªparte)

O Sporting está obrigado a vencer em Portimão, mas pode não chegar

Os leões têm que vencer o Portimonense, que também está na corrida pelo apuramento, e esperar que, à mesma hora, o Rio Ave não consiga bater o Gil Vicente, em Vila do Conde, para garantir o primeiro lugar do grupo C.

O Portimonense ainda tem sérias aspirações a chegar à final four, até porque está na liderança do grupo C (em total igualdade com o Rio Ave, até na diferença de golos) e o empate até lhe pode bastar caso o Rio Ave não vença o Gil Vicente, na outra partida do grupo C.

Primeira oportunidade pertence ao Sporting, Camacho, a passe de bruno Fernandes, passa por dois adversários e remata, mas a bola saiu à direita da baliza. Na resposta Jackson Martinez obriga o guarda-redes leonino a defender para canto.

Mathieu tenta sair a jogar escorrega. Coates estava atento e tirou a bola de qualquer maneira. Mas está melhor o Sporting a tomar conta do jogo nos primeiros minutos. Aos nove minutos de jogo, Vietto entra na área e remata mas sai à figura de Gonda.

Há penalty para o Portimonense. Refael Camacho empurrou Willyam no interior da área. o ábitro João Pinheiro não tem dúvidas e assinala castigo máximo. Jackson Martinez não falha e faz o primeiro para os algarvios, aos 15 minutos. Luís Maximiano ainda adivinhou o lado,mas a bola, que ia para a direita era indefensável.

Onze Portimonense: Gonda, Koki Anzai, Willyam, Júnior Tavares, Rodrigo, Lucas, Dener, Pedro Sá, Fernando, Jackson Martinez e Aylton.

Onze Sporting: Luís Maximiano, Ristovksy, Coates, Mathieu, Acuña, Doumbia, Wendel, Bruno Fernandes, Camacho, Lietto e Bolasie.

Suplentes Portimonense: Ricardo Ferreira, Jadson, Rômulo, Hackman, Bruno Tabata, Marlos e Iury Castilho.

Suplentes Sporting: Diogo Sousa, Tiago Ilori, Eduardo, Battaglia, Gonzalo Plata, Borja e Luiz Phellype.