O Portimonense e o Vizela empataram este domingo a zero, em jogo da sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol, com os nortenhos a somarem a quarta igualdade consecutiva.

Os algarvios, que conseguiram o terceiro jogo seguido sem perder, podiam ter entrado em lugares de qualificação europeia, mas mantêm-se no sexto posto, com 11 pontos, menos um do que o Sporting de Braga.

O Vizela, que não vence há cinco jogos, somou o quarto empate seguido e está no 11.º lugar, com sete pontos.