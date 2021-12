Autogolo dá vantagem aos dragões. Portimonense 0-1 FC Porto (Intervalo)

© Manuel Fernando Araújo/EPA

A primeira jogada de perigo do jogo aconteceu para o lado da equipa da casa. Aylton Boa Morte discutiu com Zaidu uma bola longa para as costas da defesa portista. A bola sobrou para Fabrício que, na cara de Diogo Costa, permitiu a defesa do guarda-redes.

No 13.º minuto, Luis Díaz, após uma grande jogada em velocidade, consegue o remate que sai desviado para canto. Logo a seguir foi a vez de Otávio estar perto do golo, mas mais uma vez a bola foi cortada pela defesa.

Taremi perto do golo aos 22 minutos por duas vezes. Primeiro, após cruzamento de Zaidu, o avançado cabeceou para as mãos de Samuel Portugal. Depois, recebeu um passe nas costas da defesa algarvia, mas o remate saiu ao lado.

O FC Porto continua a tentar chegar ao golo, mas os remates dos dragões teimam em bater nos defesas adversários. Perto dos 40 minutos, Uribe fez um grande remate de longe, mas a bola voltou a sair para fora.

Ao minuto 44, o Portimonense voltou a ter uma oportunidade de golo. O FC Porto perdeu a bola para Fabrício no ataque. Ainda antes do meio-campo, o avançado brasileiro tenta rematar por cima de Diogo Costa, mas o remate sai ao lado.

Em cima do intervalo, o FC Porto marca o primeiro golo do jogo. Num livre perigoso à entrada da área, Luis Díaz remata, mas a bola ainda bate em Pedro Sá e trai Samuel Portugal. A Liga atribuiu autogolo ao médio do Portimonense.

O árbitro apitou logo a seguir para o intervalo. Os dragões têm mais posse de bola e mais remates, o que indica o ascendente portista na partida.

Onze do Portimonense: Samuel; Lucas Possignolo, Willyan, Pedrão; Moufi, Carlinhos, Pedro Sá, Fali Candé; Aylton, Angulo, Fabrício

Onze do FC Porto: Diogo Costa; Manafá, Mbemba, Fábio Cardoso, Zaidu; Uribe, Vitinha, Otávio, Luis Díaz; Taremi, Evanilson

O árbitro da partida vai ser Manuel Oliveira, que vai ser auxiliado por Tiago Leandro e Carlos Campos. Vítor Ferreira e Nuno Manso vão estar no VAR.

Suplentes do Portimonense: Ricardo Ferreira, Relvas, Ewerton, Lucas Fernandes, Luquinha, Imbula, Anderson, Renato Júnior, Marcus

Suplentes do FC Porto: Marchesín, Wendell, Grujić, Sérgio Oliveira, Bruno Costa, Fábio Vieira, Pepê, Corona, Toni Martínez