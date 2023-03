Pedro Gonçalves muito perto do golo. Portimonense 0-0 Sporting (1.ª parte)

© Pedro Rocha / Global Imagens

O Sporting mede forças com o Portimonense no Algarve, depois de na ronda anterior ter superado o Estoril Praia. No quarto lugar, à espera de novo deslize do FC Porto, para poder continuar na luta pelo acesso à Liga dos Campeões.

A primeira grande oportunidade da partida apareceu pouco depois do quarto de hora de jogo. Grande confusão na área do Portimonense e Pedro Gonçalves remata para um corte muito perto da linha de golo da defensiva da casa.

Onze do Portimonense: Kosuke, Ouattara, Lucas, Maurício, Seck, Pedro Sá, Relvas, Park, Lucas Ventura, Pedrão e Welinton Junior.

Onze do Sporting: Adán, Diomande, Coates, Inácio, Ricardo Esgaio, Ugarte, Morita, Nuno Santos, Pedro Gonçalves, Edwards e Chermiti.

Suplentes do Portimonense: Matheus Nogueira, Yony González, ricardo Matos, Diaby, Paulo Estrela, Tornich, Rui Gomes, Bruno Reis e Yago Cariello.

Suplentes do Sporting: Franco Israel, Matheus Reis, St. Juste, Rochinha, Trincão, Bellerín, Paulinho, Tanlongo e Arthur.