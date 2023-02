Portimonense volta às vitórias três meses depois com golo aos 90+8 minutos

Por Lusa 06 Fevereiro, 2023 • 23:43 Partilhar este artigo Facebook

Um golo de Maurício, aos 90+8 minutos, consumou esta segunda-feira o regresso do Portimonense às vitórias na I Liga portuguesa de futebol, na receção ao lanterna-vermelha Paços de Ferreira, por 1-0, em jogo da 19.ª jornada.

Quando tudo apontava para um 'nulo' entre as duas formações, o médio brasileiro, que tinha entrado aos 74 minutos, assinou o único tento da partida, colocando fim a uma série de seis partidas sem vencer dos algarvios, que subiram ao 11.º lugar, com 23 pontos.

Já o Paços de Ferreira, que vinha de um triunfo sobre o Gil Vicente na ronda anterior, continua no 18.º e último posto da competição, com nove pontos, tendo terminado o encontro reduzido a 10 elementos, por expulsão de Maracás, aos 47 minutos.

A 19.ª jornada da I Liga fica hoje concluída com a visita do Sporting, quarto classificado, com 35 pontos, ao terreno do Rio Ave, 13.º, com 21, a partir das 21:15.