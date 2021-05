Porto prepara-se para possíveis excessos na final da Champions

Os adeptos ingleses no Porto © Igor Martins / Global Imagens

Em dia de final da Liga dos Campeões e depois de uma madrugada com "pequenas escaramuças" entre adeptos, a cidade do Porto prepara-se para possíveis excessos na festa inglesa.

Esta sexta-feira de manhã a cidade estava limpa, como se nada tivesse acontecido. Na Avenida dos Aliados, junto ao espaço que foi criado para os adeptos do Chelsea, com capacidade para seis mil pessoas, está o Café Aliança. O gerente, Luís Pereira, vê a chegada de turistas como algo positivo, mas considera que é preciso refletir sobre as medidas para prevenção da Covid-19.

Junto à Cordoaria está exposta a taça que, no sábado, vai ser entregue ao vencedor da Liga dos Campeões. A poucos metros deste espaço está a Casa Portuguesa do Pastel de Bacalhau. O responsável, Miguel Rodrigues, tem sentido um maior aumento do movimento nos últimos dias.

Preocupado com o facto de os cafés e restaurantes terem de encerrar ainda durante o jogo, correndo o risco de ter de expulsar os adeptos dos estabelecimentos, António Fonseca, representante da União das Freguesias do Centro Histórico do Porto e dirigente da Associação de Bares da Zona Histórica da cidade, pede o prolongamento do horário de funcionamento das esplanadas.

A final da edição 2020/21 da Liga dos Campeões, entre os ingleses de Manchester City e Chelsea, realiza-se no sábado, a partir das 20h00, no Estádio do Dragão, no Porto, com um terço da lotação.