Dragões perto do golo. FC Porto 0-0 Tondela (1.ª parte)

© Lusa

Por Clara Maria Oliveira 13 Março, 2022 • 17:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O FC Porto recebe este domingo o Tondela no Estádio do Dragão, numa tentativa de aumentar, de forma provisória, a vantagem em relação ao Sporting na liderança da I Liga para nove pontos.

Depois da derrota frente ao Lyon, para a Liga Europa, os dragões entraram no jogo com a ânsia de reverter a imagem deixada no encontro europeu. Ainda antes do minuto 10, o lateral Wendell apareceu no miolo da grande área e esteve perto de inaugurar o marcador, mas encontrou pela frente o guarda-redes dos beirões, Pedro Trigueira.

Onze do Porto: Diogo Costa; João Mário, Chancel Mbemba, Fábio Cardoso e Wendell; Pepê, Matheus Uribe, Vitinha e Otávio; Evanilson e Mehdi Taremi

Onze do Tondela: Pedro Trigueira; Tiago Almeida, Manu Hernando, Sagnan, Marcelo Alves e Neto Borges; Pedro Augusto, D'Almeida e Undabarrena; Renat Dadashov e Daniel dos Anjos

Suplentes do Porto: Marchesín, Zaidu, Rúben Semedo, Marko Grujic, Stephen Eustáquio, Fábio Vieira, Francisco Conceição, Galeno e Toni Martínez

Suplentes do Tondela: Babacar Niasse, Javier Avilés, Boseli, Bebeto, Tiago Dantas, Rafael Barbosa, Eduardo Quaresma e Telmo Arcanjo.