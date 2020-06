Fernando Gomes © Miguel A. Lopes/Lusa

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, afirmou esta quarta-feira que a cidade do Porto vai receber "uma final europeia até 2026".

"A cidade do Porto, que deveria receber este ano a Supertaça Europeia, terá - já garanti ao presidente Rui Moreira -, uma final europeia até 2026", anunciou numa cerimónia no exterior do Palácio de Belém em que estiveram presentes o Presidente da República, o presidente da Assembleia da República, o primeiro-ministro, os ministros da Economia, Educação e Saúde e o presidente da câmara municipal de Lisboa.

"Sem os clubes não estaríamos aqui", reconheceu Fernando Gomes, acrescentando que "a Champions acontece em Portugal em 2020 porque o país e as suas autoridades, num esforço conjunto com os portugueses, conseguiram manter a pandemia de num nível controlado usando a verdade como arma e a ação rápida como guerra"

Em agradecimentos ao Governo e ao Presidente da República, "disponível para tudo desde o minuto um", o líder da FPF fala de uma "exigência incalculável" para garantir que a fase final da competição fosse jogada em Portugal.

Sem esquecer a final da Liga das Nações, realizada há cerca de um ano na cidade do Porto, Fernando Gomes recordou o que diz ter sido uma organização "irrepreensível" e que "deixou marcas" para anunciar que a cidade vai receber uma final europeia até 2026, isto no dia em que o Porto ficou sem a organização da Supertaça Europeia deste ano, mudada para Bucareste.

Fernando Gomes refere que o peso político de Portugal contribuiu para Portugal receber a fase final da Liga dos Campeões, agradecendo a disponibilidade a Marcelo Rebelo de Sousa e à autarquia de Lisboa.

O líder da FPF garantiu ainda que as cidades de Porto e Guimarães estão preparadas, caso seja necessário, para receberem jogos dos oitavos de final da prova milionária.

Ainda em prova estão Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid - com João Félix -, Atalanta e Leipzig já estão apurados para os quartos-de-final.

Quanto aos jogos em falta nos oitavos de final, a UEFA garante que estão aprovados os estádios do Dragão e o Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, como alternativas às casas de Bayern, Barcelona, Manchester City e Juventus, equipas que jogam em casa as partidas da segunda-mão.

Em busca de uma vaga nos quartos-de-final estão Chelsea ou Bayern (os alemães venceram 0-3 na primeira-mão), Napoles ou Barcelona (1-1 na primeira mão, com Nélson Semedo no Barcelona e Mário Rui nos italinanos), Lyon ou Juventus (1-0 para os franceses no primeiro jogo, no duelo das equipas de Anthony Lopes e Cristiano Ronaldo) e Real Madrid ou Manchester City (vantagem de 1-2 para os ingleses de Bernardo Silva).