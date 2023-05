Portugal acolhe campeonato de surf da Ucrânia este fim de semana

© Miguel Riopa/AFP (arquivo)

Por causa da guerra, Portugal foi o país escolhido para organizar o campeonato nacional de surf da Ucrânia. A prova decorre este fim de semana em Peniche. Sem condições para o realizar no país natal, a federação ucraniana recorreu à congénere portuguesa, que aceitou o desafio.

À TSF, o diretor técnico nacional, Tiago Matos, diz que apesar das dificuldades e da maior parte dos surfistas ucranianos não estar no seu país de origem, a organização conseguiu juntar os melhores.

"Este ano recebemos o desafio da federação ucraniana pelas dificuldades que eles têm em fazer o campeonato na Ucrânia e também como preparação para o circuito mundial. Fizemos o campeonato para eles nos mesmos moldes do campeonato do mundo para que eles possam treinar e levar a equipa na melhor condição possível. Há vários surfistas que estão em Portugal e têm treinado nas ondas de Peniche, vêm surfistas do estrangeiro, houve alguma dificuldade em conseguir ter os melhores surfistas ucranianos devido às dificuldades que têm hoje em dia. Temos 24 surfistas masculinos, 9 surfistas femininas e 4 juniores", adianta Tiago Matos.

A prova começou a ser preparada em setembro do ano passado. Tiago Matos, da Federação Portuguesa de Surf, afirma que, na base desta colaboração, está uma amizade.

"O presidente da federação portuguesa já tem uma amizade forte com o presidente da federação ucraniana devido aos eventos internacionais onde estiveram presentes em conjunto, o que facilitou o contacto. Quando lançaram o desafio, nós dispusemo-nos imediatamente a ajudá-los. Temos tido o apoio do clube local e temos tentado fazer as coisas com os meios da federação e tentar ao máximo ajudar", acrescenta.

O presidente da Federação de Surf da Ucrânia não vai marcar presença em Peniche, uma vez que espera ser recrutado para a frente de batalha "a qualquer momento". Ainda assim, trabalhou com a Federação Portuguesa de Surf para organizar a prova que arranca este sábado.