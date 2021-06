Ronaldo abre o marcador Portugal 1-0 Alemanha (1.ª parte)

Por Gonçalo Teles 19 Junho, 2021 • 15:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A seleção portuguesa tenta, este sábado, somar mais três pontos no Grupo F do Euro 2020, em Munique, frente à Alemanha e garantir o acesso aos oitavos de final da competição. João Félix e Nuno Mendes estão ambos de fora por razões físicas, Sérgio Oliveira fica na bancada por opção técnica.

A jogar em casa, os alemães entraram no jogo com vontade de apagar a imagem que deixaram frente a França e atacaram a baliza portuguesa desde cedo. Tão cedo que, aos cinco minutos, Gosens já aparecia ao segundo poste, depois de um cruzamento a partir da direita, para finalizar com sucesso.

Gnabry, que se tinha feito também ao cruzamento, estava em fora de jogo e acabou por ser a razão para o golo não contar. O sufoco, esse, prometia continuar: quatro minutos depois, Havertz obrigava Rui Patrício a voar para impedir o golo. O guardião português levantou-se e ainda teve de ir fazer a "mancha" a Gnabry.

Onze de Portugal: Rui Patrício, Nélson Semedo, Pepe, Rúben Dias, Raphael Guerreiro, Danilo, William, Bruno Fernandes, Bernardo, Jota e Cristiano Ronaldo

Onze da Alemanha: Neuer, Rüdiger, Ginter, Hummels, Kimmich, Kroos, Gündogan, Gosens, Gnabry, Havertz e Müller.

Ambos os selecionadores repetiram os onzes que utilizaram no jogo anterior. Já esta tarde, no outro jogo do grupo, Hungria e França empataram a uma bola.

O jogo é arbitrado pelo inglês Anthony Taylor, assistido por Gary Beswick e Adam Nunn. No VAR vai estar o também inglês Stuart Attwell.

Suplentes de Portugal: Lopes, Rui Silva, Fonte, Moutinho, André Silva, Rafa, Renato Sanches, Guedes, Rúben Neves, Pedro Gonçalves, Dalot e Palhinha

Suplentes da Alemanha: Leno, Trapp, Halstenberg, Volland, Werner, Süle, Neuhaus, Goretzka, Sané, Emre Can, Koch e Günter