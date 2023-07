Portugal apurado para as meias-finais do Europeu de sub-19

© Federação Portuguesa de Futebol

Portugal garantiu esta quinta-feira o primeiro lugar no Grupo A e o apuramento para as meias-finais do Europeu de sub-19 de futebol, ao beneficiar da vitória da Polónia sobre a anfitriã Malta (2-0).

Horas depois de ter goleado a Itália, por 5-1, na segunda jornada, a equipa das 'quinas' viu a Polónia vencer Malta, por 2-0, com golos de Strzalek (59 minutos) e Pienko (82).

Com seis pontos, Portugal, campeão em 2018, assegurou o primeiro lugar do Grupo A, com Itália e Polónia, com três e com desvantagem no confronto direto com os lusos, a lutarem na última jornada pelo segundo lugar e última vaga nas meias-finais, enquanto Malta ainda não pontuou e já está eliminada.