Portugal arranca o Mundial de Andebol frente à Islândia

Paulo Jorge Pereira estará na bancada na estreia da seleção nacional de andebol no mundial © Nuno Brites/Global Imagens (arquivo)

A seleção portuguesa começa esta quinta-feira a jogar o Campeonato do Mundo no grupo D, ao lado da Islândia, da Coreia do Sul e da Hungria.

A estreia portuguesa está marcada para esta quinta-feira frente à Islândia, em Kristianstad, na Suécia. Um jogo em que o selecionador Paulo Jorge Pereira vai estar na bancada, devido a castigo que o impede de ir para o banco nos dois primeiros jogos - Islândia, na quinta-feira, e Coreia do Sul, no sábado. Paulo Pereira considera que a equipa está preparada para esta contrariedade, porque "foi organizada uma comunicação com os atletas, o Paulo Fidalgo e os restantes elementos do staff" para que tudo corra dentro do normal".

"Poderei estar na planificação do jogo, antes de começar, e vamos fazer tudo normalmente", afirma o selecionador nacional.

O selecionador de andebol garantiu no lançamento do jogo com a Islândia que o grupo "ultimou todos os detalhes para iniciar bem esta competição".

"Falta sempre qualquer coisa, mas, pouco a pouco, estamos a aferir as soluções para os problemas que a Islândia nos vai criar", referiu Paulo Jorge Pereira. A comitiva lusa já admitiu que o objetivo deste Mundial na Suécia e Polónia passa por melhorar o décimo lugar alcançado pela seleção na edição de 2021 no Egito.

O primeiro-ministro, António Costa, já deixou uma mensagem de apoio e confiança à seleção de andebol: "Neste início do Campeonato do Mundo de Andebol, e na véspera da estreia da seleção de andebol frente à Islândia, envio uma mensagem de confiança e apoio. Vão ser dias de emoções fortes. Torceremos juntos. Boa sorte!", escreveu o governante, no Twitter.

A seleção portuguesa começa a jogar com a Islândia a partir das 19h30 em Kristianstad na Suécia. Portugal está inserido no Grupo D da fase preliminar do Mundial, que se prolonga até 29 de janeiro na Suécia e na Polónia.