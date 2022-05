Portugal arrecada mais dois diplomas no oitavo dia dos Jogos Surdolímpicos

A comitiva que integra a missão portuguesa nos Jogos Surdolímpicos no Brasil © CPP

Por Lusa 10 Maio, 2022 • 14:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Portugal fechou com dois diplomas na natação e um 11.º lugar no salto em comprimento no primeiro dia das competições de atletismo e o oitavo dia de competição dos Jogos Surdolímpicos Caxias do Sul2021, que decorrem no Brasil.

Na segunda-feira, Hemilton Costa disputou a final do salto em comprimento no Estádio do SESI, em Caxias do Sul, tendo terminado no 11.º lugar, com a marca de 6,53 metros obtida logo na primeira tentativa.

A jornada ficou marcada pela despedida das provas de natação, nas quais Portugal conseguiu mais dois diplomas: Tiago Neves foi quinto classificado nos 200 metros mariposa, com a marca de 2.20,01 minutos, e Miguel Cruz terminou a final da mesma prova no oitavo lugar, com o tempo de 2.27,15 minutos.

Após oito dias de provas, Portugal soma duas medalhas de ouro, conseguidas pela judoca Joana Santos, e pelo ciclista André Soares, que também conseguiu um bronze, e ainda 11 diplomas.