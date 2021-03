Portugal bate a Suíça e apura-se para os quartos de final do Europeu sub-21

Por Gonçalo Teles e Guilherme de Sousa 31 Março, 2021 • 18:50 Partilhar este artigo Facebook

A seleção nacional de sub-21 apurou-se, esta quarta-feira, para os quartos de final do Europeu do escalão após uma vitória sobre a Suíça.

Portugal colocou-se em vantagem logo aos três minutos de jogo, quando Vitinha cruzou para um cabeceamento certeiro do capitão de equipa, Diogo Queirós.

Numa exibição segura e com Daniel Bragança em destaque no meio-campo português, a equipa comandada por Rui Jorge segurou a vantagem mínima até ao intervalo.

Na segunda parte, a seleção nacional aumentou a vantagem frente à congénere suíça. Aos 60 minutos, Francisco Trincão só precisou de dar um ligeiro toque na bola para o fundo da baliza adversária, depois de uma jogada de insistência de Tiago Tomás.



Cinco minutos depois, e já com alterações promovidas por Rui Jorge, a equipa nacional alargou a vantagem. Francisco Conceição, acabado de entrar na partida, aproveitou uma oferta da defensiva suíça, agradeceu e com um toque subtil de pé esquerdo, marcou o terceiro golo luso no jogo.

Com este resultado, Portugal faz o pleno na fase de grupos e marca encontro com a Itália, no jogo dos quartos de final deste Europeu. O jogo com a seleção italiana realiza-se a 31 de maio.