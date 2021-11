Portugal bate Espanha por 10-9 e adia decisão do Europeu de hóquei em patins

© Miguel Pereira/Global Imagens

Portugal derrotou esta quinta-feira a campeã europeia Espanha por 10-9, com um recuperação no último minuto, e adiou a decisão sobre os finalistas do Europeu de hóquei em patins, a decorrer em Paredes.

João Rodrigues (03 minutos), Gonçalo Alves (07, 34, 41 e 48), Rafa (19 e 50) e Hélder Nunes (24 e 46) fizeram os golos de Portugal, que contou ainda com um autogolo de Pau Bargalló, o melhor marcador dos espanhóis (06, 25, 42 e 43). Ignacio Alabart (01), Xavi Barroso (25, 28 e 46) e Sergi Panadero (33) marcaram os restantes golos de Espanha.

Com uma jornada do grupo por disputar, a França, que hoje venceu a Alemanha por 5-2, lidera a classificação com 10 pontos, mais três do que Espanha e Portugal.