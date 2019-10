Portugal bate República Checa e lidera grupo de acesso ao Mundial de futsal

© Nuno André Ferreira/Lusa

Por José Ricardo Ferreira 27 Outubro, 2019 • 22:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Seleção Nacional de futsal classificou-se este domingo no primeiro lugar do grupo 8 da fase de apuramento para a ronda de elite do Mundial do próximo ano, após vencer a congénere da República Checa.

Pub Pub

Portugal bateu os checos por 4-1, num encontro disputado no Pavilhão Multiusos de Viseu, que encheu mais uma vez para ver jogar a equipa das quinas.

Pub Pub

O primeiro golo da partida foi apontado por Bruno Coelho aos 12 minutos. Seis minutos mais tarde a República Checa reduziu a desvantagem, por intermédio de Michal Seidler. A seleção portuguesa voltou a marcar ao minuto 18 por Ricardinho. Pany, aos 34 minutos, apontou mais um para Portugal, que voltou a marcar no último minuto mais uma vez por Ricardinho.

A jogar no grupo 8 da chamada ronda principal, Portugal e República Checa apuraram-se ainda na sexta-feira para a ronda de elite, cujo sorteio está agendado para o dia 7 de novembro. Esta fase final que dá acesso ao campeonato do mundo de 2020 contará com a participação de 16 seleções e vai disputar-se entre os dias 28 de janeiro e 2 de fevereiro.

Já o Mundial joga-se de 12 de setembro a 4 de outubro na Lituânia. Para além do país anfitrião, a competição contará com a presença mais seis seleções europeias, cinco da Ásia, três de África, quatro da América do Norte e Central, quatro da América do Sul e uma da Oceânia.

O selecionador nacional de futsal, Jorge Braz, considera que Portugal passou "com distinção" esta ronda principal, elogiando a forma como a equipa competiu, "de forma organizada, coletiva e com um compromisso fantástico". "Assim é difícil não atingir os nove pontos numa fase destas, acho que o objetivo foi alcançado com distinção parece-me", disse na conferência de imprensa no final da partida com a República Checa.

A equipa das quinas vai agora descansar, mas o pensamento de Jorge Braz já está na fase final que dá acesso ao campeonato do mundo. A estratégia de Portugal para a próxima ronda não vai mudar.

"É pensar e preparar muito bem [os jogos] como preparámos esta fase, sabendo que na fase de elite haverá ali um upgrade das seleções em termos de ranking, mas o objetivo é claro, é o mesmo, é chegar lá, vencer os três jogos, 9 pontos e ainda nem sequer sei o sorteio, mas seja que sorteio for nós sabemos o que queremos fazer na fase de elite", afirmou.

Já Ricardinho, o capitão da seleção, não escondeu que continua a pensar no título de campeão do mundo, algo com que sonha desde os 16 anos, quando entrou para a equipa portuguesa.

"A verdade é que foram passando várias gerações e não conseguimos. Felizmente fomos adquirindo várias experiências, vários capítulos que fomos melhorando e no último não conseguimos estar no pódio, ficámos em quarto. Se o último mundial foi quarto lugar, este ano queremos olhar para o pódio e quanto mais lá em cima melhor. Já ando a trabalhar no ginásio outra vez para poder pegar no troféu", adiantou.