Eficaz, mas sem brilho. Portugal vence Bósnia e mantém liderança do Grupo J

A seleção portuguesa venceu este sábado a Bósnia-Herzegovina por 3-0, no Estádio da Luz, em Lisboa, num encontro da terceira jornada do Grupo J de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024.

A primeira parte do jogo foi equilibrada e sem grandes oportunidades de golo para Portugal, mas às portas do intervalo, aos 44 minutos, a equipa das quinas conseguiu inaugurar o marcador após uma grande jogada. Cristiano Ronaldo tocou para Bruno Fernandes, que recebeu e serviu Bernardo Silva, que picou a bola por cima do guarda-redes bósnio e fez golo.

Aos 77 minutos, Rúben Neves cruzou na direita e Bruno Fernandes cabeceou para dentro da baliza. Um golaço!

Já nos descontos, novo golo do médio do United. Com um pontapé fabuloso, depois de uma receção no peito, Bruno Fernandes bisou na partida.

Já nos descontos, novo golo do médio do United. Com um pontapé fabuloso, depois de uma receção no peito, Bruno Fernandes bisou na partida.

Os comandados do espanhol Roberto Martínez reforçaram a liderança do grupo na fase de qualificação, que apura os dois primeiros, passando a somar nove pontos, contra sete da Eslováquia (que venceu a Islândia por 2-1), quatro do Luxemburgo e três de bósnios e islandeses.

Logo aos três minutos de jogo surge um passe de António Silva para Bruno Fernandes, na área, mas a bola acaba no guarda-redes da Bósnia. Dois minutos depois um remate de longe de Amir Hadziahmetovic sai ao lado.

Ao minuto 14, Ahmedzodzic antecipa-se a João Cancelo numa altura em que o lateral tentava receber o esférico de Bernardo Silva. Um minuto depois há combinação entre Cristiano Ronaldo e João Félix, mas o antigo jogador do Benfica é desarmado à entrada da área.

Cristiano Ronaldo, aos 23 minutos, marcou de cabeça depois de um cruzamento de Cancelo, mas o golo foi anulado por fora de jogo. Seis minutos depois surge a resposta da Bósnia, com um lance perigoso. Dzeko, de pé esquerdo e na pequena área, atirou para a bancada. Os bósnios estão cheios de confiança.

Aos 37 minutos, Ronaldo combina com Félix, de calcanhar, e o camisola 11 atira para junto ao poste. Valeu à Bósnia a defesa de Sehic. Sete minutos depois, Bernardo Silva pica a bola sobre o guarda-redes Sehic e inaugura o marcador. Primeira grande oportunidade, primeiro golo. 100% de eficácia para Portugal.

O árbitro dá um minuto de compensação. Intervalo!

Recomeça o jogo no Estádio da Luz. Aos 50 minutos, João Félix remata, mas pega mal na bola e sai ao lado. Pouco depois, Danilo vê cartão amarelo. É o segundo do jogo e o primeiro para Portugal. Cinco minutos depois, um adepto invadiu o relvado, correu em direção a Cristiano Ronaldo e abraçou-o. Antes de ser levado pelos seguranças, o adepto ainda fez o célebre festejo do capitão da seleção.

Aos 61 minutos, substituição na equipa portuguesa. Sai João Félix e entra Rúben Neves. Três minutos depois, Cancelo cruzou, à procura de Ronaldo, mas Sehic afastou com um soco. É o terceiro canto para Portugal.

Segunda invasão de campo, desta vez aos 71 minutos. A segurança do estádio não está a funcionar muito bem. Três minutos depois, num lance perigoso, Bruno Fernandes recebe a bola no peito, dentro da área, e tenta o remate, mas a bola vai contra um adversário e sai ao lado.

Aos 77 minutos, Bruno Fernandes marca de cabeça depois de um cruzamento milimétrico de Rúben Neves. É o 14.º golo do internacional português com a camisola da seleção.

Dois minutos depois, Bruno Fernandes tenta fazer um chapéu ao guarda-redes bósnio, mas é assinalado fora de jogo.

Aos 78 minutos, nova substituição na equipa das quinas. Saiu Raphael Guerreiro e entrou Nelson Semedo. Nove minutos depois, dupla substituição. Saem Palhinha e Bernardo Silva e entram Diogo J. e Otávio.

Acabadinho de entrar, aos 88 minutos, Diogo J. falha um boa oportunidade de golo. Um minuto depois, Rúben Neves perdeu a bola e S. Hamulić quase aproveita da melhor maneira. Valeu a Portugal uma grande defesa de Diogo Costa.

O árbitro dá quatro minutos de compensação antes do final do jogo. Aos 90+3, Bruno Fernandes volta a marcar mais um grande golo! A bola sobrou para o médio que, à entrada da área, depois de receber no peito, rematou sem dó nem piedade para o fundo das redes da Bósnia.

Terminou o jogo na Luz!

Onze de Portugal: Diogo Costa; Danilo, António Silva e Rúben Dias, Cancelo, Palhinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Raphael Guerreiro; João Félix e Ronaldo

Onze da Bósnia: Sehic, Ahmedhodzic, Sanicanin, Kolasinac e Barisic; Dedic, Cimirot, Hadziahmetovic e Pjanic; Dzeko e Stefanovic.

Suplentes de Portugal: Rui Patrício, José Sá, Nélson Semedo, Pepe, Ricardo Horta, Otávio, Inácio, Rafael Leão, Rúben Neves, Dalot, Diogo Jota e Vitinha.

Suplentes da Bósnia: Vasij, Piric, Milicevic, Gazibegovic, Menalo, Prcic, Prevljak, Tahirovic, Bibija, Kodro, Varesanovic e Hamulic.